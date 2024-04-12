Поникаровский Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоникаровский Иван Ильич

Поникаровский Иван Ильич

Место рождения

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Поникаровский Илья Иванович

Мать: не указана

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
24.10.1826

Жена: Поникаровская Пелагея Евстафьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Поникаровская Домника Ивановна

Мать ребёнка: Поникаровская Пелагея Евстафьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Поникаровская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Поникаровская Пелагея Евстафьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close