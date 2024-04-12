Поникаровский Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Поникаровский Илья Иванович
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
24.10.1826
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Поникаровская Домника Ивановна
Мать ребёнка: Поникаровская Пелагея Евстафьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Поникаровская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Поникаровская Пелагея Евстафьевна
Смерть
Неизвестно