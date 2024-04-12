Поникаровская (Немева) Пелагея Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Немев Евстафий Дмитриевич
Бракосочетание
24.10.1826
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Поникаровская Домника Ивановна
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Поникаровская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич
Смерть
Неизвестно