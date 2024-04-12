Поникаровская (Немева) Пелагея Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская (Немева) Пелагея Евстафьевна

Место рождения

Загорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Немев Евстафий Дмитриевич

Мать: не указана

Загорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.10.1826

Муж: Поникаровский Иван Ильич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Поникаровская Домника Ивановна

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Поникаровская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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