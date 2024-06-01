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Поникаровская Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Иван Ильич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Поникаровская Елена Ивановна

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Поникаровский Иван Иванович

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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