Поникаровская Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Поникаровская Елена Ивановна
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Поникаровский Иван Иванович
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Ильич
Смерть
Неизвестно