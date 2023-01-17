Курбатов Федор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смерти1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Курбатов Афанасий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Курбатова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Ирина (Ульяна) Федоровна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Подъячий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1720