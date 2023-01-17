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Курбатов Федор Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Курбатов Афанасий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Курбатов Федор Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Анна Тимофеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Ирина (Ульяна) Федоровна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Тимофеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анна Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Подъячий
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1720
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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