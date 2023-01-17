Курбатов Федор Федоров
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиМежду 1745 и 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Курбатов Прокопей Федоров
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1745 и 1748