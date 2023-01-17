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Курбатов Федор Федоров

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1698

Дата смерти

Между 1745 и 1748

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Курбатов Федор Афанасьевич

Мать: Курбатова Анна Тимофеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1731

Сын: Курбатов Федот Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1737

Сын: Курбатов Иван Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Курбатов Прокопей Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Курбатов Игнатей Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Наталья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Между 1745 и 1748
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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