Курбатова Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1739
Сын: Курбатов Прокопей Федоров
Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763