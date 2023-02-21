Курбатова Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Наталья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Курбатов Федот Федоров

Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1737

Сын: Курбатов Иван Федоров

Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1739

Сын: Курбатов Прокопей Федоров

Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Курбатов Игнатей Федоров

Отец ребёнка: Курбатов Федор Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Федор Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
После 1763