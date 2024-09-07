Пешков Фрол Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешков Фрол Моисеевич

Пешков Фрол Моисеевич

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

06.08.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1842

Отец: Пешков Моисей Борисович

Мать: Пешкова Акулина Алексеевна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.