Пешкова (Пешкова) Афанасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Пешкова) Афанасия Моисеевна

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пешков Моисей Борисович

Мать: Пешкова Акулина Алексеевна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Смерть
Неизвестно

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