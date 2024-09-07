Пешков Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30 АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных ... Показать все
Призыв на военную службу
1849
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Смерть
Неизвестно