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Пешков Григорий Игнатьевич

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Пешков Моисей Борисович

Мать: Пешкова Акулина Алексеевна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30 АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных ... Показать все
Призыв на военную службу
1849
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Смерть
Неизвестно

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