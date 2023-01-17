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Белинский Петр Зосимович

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Место рождения

Новоград-Волынский, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

03.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.

Сын: Белинский Леонид Петрович

Мать ребёнка: Белинская Анна Семеновна

Коленцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Шеина Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Белинская Анна Семеновна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1895

Дочь: Уварова Анна Петровна

Мать ребёнка: Белинская Анна Семеновна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белинская Анна Семеновна

Смерть
03.01.1922
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Похоронен в г.Скопин. Причина смерти - эмфизема легкихю
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