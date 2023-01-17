Белинский Петр Зосимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смерти03.01.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.
Сын: Белинский Леонид Петрович
Мать ребёнка: Белинская Анна Семеновна
Коленцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Шеина Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Белинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
15.01.1895
Дочь: Уварова Анна Петровна
Мать ребёнка: Белинская Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белинская Анна Семеновна
Смерть
03.01.1922
Похоронен в г.Скопин. Причина смерти - эмфизема легкихю