Белинская (Овчинникова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белинская (Овчинникова) Анна Семеновна

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Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

02.01.1849 ст.

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849 ст.

Отец: Овчинников Семен Иванович

Мать: Овчинникова Пелагея Андреевна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.

Сын: Белинский Леонид Петрович

Отец ребёнка: Белинский Петр Зосимович

Коленцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Шеина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Белинский Петр Зосимович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1895

Дочь: Уварова Анна Петровна

Отец ребёнка: Белинский Петр Зосимович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белинский Петр Зосимович

Смерть
Около 1917
Скопин, город Скопин, Рязанская область
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