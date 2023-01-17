Белинская (Овчинникова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.01.1849 ст.
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.
Сын: Белинский Леонид Петрович
Отец ребёнка: Белинский Петр Зосимович
Коленцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Шеина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Белинский Петр Зосимович
Рождение ребёнка
15.01.1895
Дочь: Уварова Анна Петровна
Отец ребёнка: Белинский Петр Зосимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1917