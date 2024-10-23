Белинский Владимир Петрович 03.05.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белинский Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1879

Отец: Белинский Петр Зосимович

Мать: Белинская (Овчинникова) Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
28.11.1905

Сын: Белинский Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна

Карачево, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ГИА Чувашской Республики (ГИА ЧР), фонд №557, опись №8, дело №110, стр. 789 Российская Империя, Казанская губерния, Чебоксарский уезд, село Карачево (Никольское) Запись о крещении в метрической книге ... Показать все
Место жительства
С 1907
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1907

Сын: Белинский Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Крещение: 13.11.1907, Богоявленская церковь. с. Хрущево. Крестный восприемник Титулярный советник врач Л.П. Белинский и Тульской Губернии Каширского уезда с. Гритчина дочь священника девица Покрывало... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1910

Сын: Белинский Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна

Крещение: 10.07.1910, Богоявленская церковь. с. Хрущево. Крестные восприемники: Рязанской губернии Сапожковского уезда Саравской волости, села Сарай крестьянин Степан Никитин Татарников и жена мещанин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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