Белинский Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1905
Сын: Белинский Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна
Карачево, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ГИА Чувашской Республики (ГИА ЧР), фонд №557, опись №8, дело №110, стр. 789 Российская Империя, Казанская губерния, Чебоксарский уезд, село Карачево (Никольское) Запись о крещении в метрической книге ... Показать все
Место жительства
С 1907
Рождение ребёнка
12.11.1907
Сын: Белинский Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна
Крещение: 13.11.1907, Богоявленская церковь. с. Хрущево. Крестный восприемник Титулярный советник врач Л.П. Белинский и Тульской Губернии Каширского уезда с. Гритчина дочь священника девица Покрывало... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1910
Сын: Белинский Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна
Крещение: 10.07.1910, Богоявленская церковь. с. Хрущево. Крестные восприемники: Рязанской губернии Сапожковского уезда Саравской волости, села Сарай крестьянин Степан Никитин Татарников и жена мещанин... Показать все
Смерть
Неизвестно