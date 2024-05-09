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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2276Коленцы, с. вл.при р. Проне.40202689161081Церковь православная 1. Фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
837. Коленцы, село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 313, жителей 1748, церковь православная, лавка, игольн. ф., рельсовый завод
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Коленцы, село4220при р. Проне142799854165367347СтолпцыЦерк. кам., зем. училище дер. и шк. грам. женск. игольн. фабр., вод. мельн., каз. вин. лав., кам., подсоб. занят. слесар. и фабричные работы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
752Коленцысело54°07'с.ш.40°11'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648440176с Коленцысело