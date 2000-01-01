Кельганка Учаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кельганка Учаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Дьячка) Иванов

Рождение ребёнка
1728

Сын: Лаврентий Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Дьячка) Иванов

Рождение ребёнка
1729

Сын: Егор Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Дьячка) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков (Дьячка) Иванов

Смерть
Неизвестно
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