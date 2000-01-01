Кельганка Учаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Дьячка) Иванов
Рождение ребёнка
1728
Сын: Лаврентий Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Дьячка) Иванов
Рождение ребёнка
1729
Сын: Егор Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Дьячка) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков (Дьячка) Иванов
Смерть
Неизвестно