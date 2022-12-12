Яков (Дьячка) Иванов
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Мочкамаска Чичаев
Мать: Парава Зжамина
Рождение ребёнка
1725
Сын: Афанасий Яковлев
Мать ребёнка: Кельганка Учаева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Лаврентий Яковлев
Мать ребёнка: Кельганка Учаева
Рождение ребёнка
1729
Сын: Егор Яковлев
Мать ребёнка: Кельганка Учаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кельганка Учаева
Смерть
Неизвестно