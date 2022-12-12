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Яков (Дьячка) Иванов

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Мочкамаска Чичаев

Мать: Парава Зжамина

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1725

Сын: Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Кельганка Учаева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Кельганка Учаева

Рождение ребёнка
1729

Сын: Егор Яковлев

Мать ребёнка: Кельганка Учаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кельганка Учаева

Смерть
Неизвестно
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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