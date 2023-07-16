Кочкин Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти01.08.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кочкина Ефросинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова
Рождение ребёнка
15.04.1872
Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова
Смерть
01.08.1892