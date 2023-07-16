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Кочкин Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Роман Тимофеевич

Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кочкина Ефросинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кочкин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова

Рождение ребёнка
15.04.1872

Сын: Кочкин Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Кочкина Евфимия Феоктистова

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.08.1892

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