Кочкина Евфимия Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочкина Евфимия Феоктистова

Кочкина Евфимия Феоктистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Роман Тимофеевич

Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кочкина Ефросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кочкин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1872

Сын: Кочкин Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.