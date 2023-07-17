Кочкина Евфимия Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кочкина Ефросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1872
Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Михайлович
Смерть
Неизвестно