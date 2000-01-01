Кузнецов Семён Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Семён Семёнович

Кузнецов Семён Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1911

Дочь: Зубрилова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ольга Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close