Кузнецова (Павлова) Ольга Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Павлова) Ольга Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Максим

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.02.1911

Дочь: Зубрилова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семён Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Семён Семёнович

Смерть
Неизвестно
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