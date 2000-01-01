Кузнецова (Павлова) Ольга Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.02.1911
Дочь: Зубрилова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семён Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно