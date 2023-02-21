Зубрилова (Кузнецова) Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1911
Дата смерти1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1911
Рождение ребёнка
20.07.1933
Дочь: Шеменкова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Зубрилов Сергей Николаевич
Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бумажная фабрика им. Воровского Барышского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Зубрилов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983