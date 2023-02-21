Зубрилова (Кузнецова) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрилова (Кузнецова) Валентина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1911

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1911

Отец: Кузнецов Семён Семёнович

Мать: Кузнецова Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
20.07.1933

Дочь: Шеменкова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Зубрилов Сергей Николаевич

Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бумажная фабрика им. Воровского Барышского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Зубрилов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрилов Сергей Николаевич

Смерть
1983
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