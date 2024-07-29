Григорий Силович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти12.02.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 7 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 13 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 17 32 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомо... Показать все
Бракосочетание
Между 1840 и 1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 22 года, жена - Евдокея Федоровна, 22 года 30 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 27 лет, жена - Евдокея Федоровна, 27 лет 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 32 года, жена - Евдокея Ильинична, 32 года 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Семеонова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Федоровна / Ильинична
Рождение ребёнка
16.09.1859 ст.
Сын: Семеонов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Федоровна / Ильинична
дата крещения - 19.09.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Филипп Яковлевич [Ларивонов] и девица Фекла Никитична [Евд... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 37 лет, жена - Авдотья Ильинична, 37 лет 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 40 лет, жена - Авдотья Федоровна, 32 года 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Смерть
12.02.1867 ст.
дата погребения - 15.02.1867 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 52 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все