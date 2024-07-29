Семеонова Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти05.10.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 4 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 7 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Смерть
05.10.1867 ст.
дата погребения - 08.10.1867 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 13 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все