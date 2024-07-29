Семеонова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемеонова Ольга Григорьевна

Семеонова Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

05.10.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Григорий Силович

Мать: Евдокея / Авдотья Федоровна / Ильинична

Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 4 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 7 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Смерть
05.10.1867 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 08.10.1867 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 13 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.