Семеонова Прасковья / Параскева Григорьевна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семеонова Прасковья / Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

?.03.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Григорий Силович

Мать: Евдокея / Авдотья Федоровна / Ильинична

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 3 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 8 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 11 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 18 в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедны... Показать все
Смена фамилии
?.03.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Семеонова
Смерть
?.03.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
крестьянская девица число смерти не написано дата погребения - 31.03.1909 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 60 причина - от ...чей болезни замерзшей Исто... Показать все

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