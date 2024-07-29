Семеонова Прасковья / Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти?.03.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 3 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 8 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 11 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 18 в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедны... Показать все
Смена фамилии
?.03.1909 ст.
фамилия - Семеонова
Смерть
?.03.1909 ст.
крестьянская девица число смерти не написано дата погребения - 31.03.1909 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 60 причина - от ...чей болезни замерзшей Исто... Показать все