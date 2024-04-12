Некрасов Илья Максимович
Место рождения
Дата рождения10.06.1827
Дата смерти18.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1827
Рождение ребёнка
19.01.1858
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Некрасова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
06.11.1860
Дочь: Матрона Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.10.1861
Причина смерти: чахоткою