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Некрасов Илья Максимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.06.1827

Дата смерти

18.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1827

Отец: Некрасов Максим Абрамович

Мать: Некрасова Катерина Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1858

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Антоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Некрасова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Антоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1860

Дочь: Матрона Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Антоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.10.1861
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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