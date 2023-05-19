Некрасова (Некрасова) Наталья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Некрасова) Наталья Антоновна

Некрасова (Некрасова) Наталья Антоновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1829

Отец: Некрасов Антон Семенович

Мать: Некрасова Ирина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1858

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Некрасова Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1860

Дочь: Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Илья Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно