Некрасова (Некрасова) Наталья Антоновна
Место рождения
Дата рождения22.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1829
Отец: Некрасов Антон Семенович
Мать: Некрасова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1858
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Максимович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Некрасова Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Максимович
Рождение ребёнка
06.11.1860
Дочь: Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно