Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1932
Дата смерти02.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1957
Сын: Лавринович Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Лавринович Валентина Савватиевна
Рождение ребёнка
09.10.1960
Сын: Лавринович Андрей Иванович
Мать ребёнка: Лавринович Валентина Савватиевна
Рождение ребёнка
02.06.1966
Сын: Лавринович Василий Иванович
Мать ребёнка: Лавринович Валентина Савватиевна
Смерть
02.09.2007