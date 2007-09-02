Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1932

Дата смерти

02.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1957

Сын: Лавринович Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Лавринович Валентина Савватиевна

Рождение ребёнка
09.10.1960

Сын: Лавринович Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лавринович Валентина Савватиевна

Рождение ребёнка
02.06.1966

Сын: Лавринович Василий Иванович

Мать ребёнка: Лавринович Валентина Савватиевна

Смерть
02.09.2007
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