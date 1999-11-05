Лавринович (Насоновская) Валентина Савватиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринович (Насоновская) Валентина Савватиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1929

Дата смерти

05.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1957

Сын: Лавринович Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)

Рождение ребёнка
09.10.1960

Сын: Лавринович Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)

Рождение ребёнка
02.06.1966

Сын: Лавринович Василий Иванович

Отец ребёнка: Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)

Смерть
05.11.1999
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