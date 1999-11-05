Лавринович (Насоновская) Валентина Савватиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1929
Дата смерти05.11.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1957
Сын: Лавринович Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)
Рождение ребёнка
09.10.1960
Сын: Лавринович Андрей Иванович
Отец ребёнка: Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)
Рождение ребёнка
02.06.1966
Сын: Лавринович Василий Иванович
Отец ребёнка: Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)
Смерть
05.11.1999