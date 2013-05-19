Лавринович Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринович Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1960

Дата смерти

19.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1960

Отец: Лавринович Иван Леонтьевич (Леонович)

Мать: Лавринович Валентина Савватиевна

Рождение ребёнка
22.04.1986

Дочь: Каминова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Лавринович Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
18.07.1989

Сын: Лавринович Антон Андреевич

Мать ребёнка: Лавринович Тамара Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавринович Тамара Анатольевна

Смерть
19.05.2013
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