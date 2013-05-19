Лавринович Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1960
Дата смерти19.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1960
Рождение ребёнка
22.04.1986
Дочь: Каминова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Лавринович Тамара Анатольевна
Рождение ребёнка
18.07.1989
Сын: Лавринович Антон Андреевич
Мать ребёнка: Лавринович Тамара Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2013