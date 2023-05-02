Круть Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1971
Рождение ребёнка
12.02.1991
Дочь: Бельчикова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
30.05.1994
Отец ребёнка: Петров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
11.04.2008
Сын: Круть Леон Артёмович
Отец ребёнка: Круть Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Круть Артём
Бракосочетание
Неизвестно