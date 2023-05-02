Круть Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круть Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1971

Отец: Мелкозеров Александр Александрович

Мать: Круть Лидия Прокопьевна

Рождение ребёнка
12.02.1991

Дочь: Бельчикова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1994

Сын: Петров Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
11.04.2008

Сын: Круть Леон Артёмович

Отец ребёнка: Круть Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круть Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Сергей Александрович

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