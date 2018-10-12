Мелкозеров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозеров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1948

Дата смерти

12.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1971

Дочь: Круть Лидия Александровна

Мать ребёнка: Круть Лидия Прокопьевна

Рождение ребёнка
11.09.1974

Сын: Мелкозеров Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Мелкозерова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелкозерова Галина Ивановна

Смерть
12.10.2018
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