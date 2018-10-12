Мелкозеров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1948
Дата смерти12.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1971
Дочь: Круть Лидия Александровна
Мать ребёнка: Круть Лидия Прокопьевна
Рождение ребёнка
11.09.1974
Сын: Мелкозеров Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Мелкозерова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелкозерова Галина Ивановна
Смерть
12.10.2018