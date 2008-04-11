Круть Леон Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круть Леон Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2008

Отец: Круть Артём

Мать: Круть Лидия Александровна

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