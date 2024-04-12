Маркина Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Надежда Борисовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.10.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1954

Отец: Маркин Борис Максимович

Мать: Пелагея Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1979

Сын: Осанкин МАКСИМ Александрович

Отец ребёнка: Осанкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осанкин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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