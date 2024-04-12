Маркина Надежда Борисовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1954
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1954
Отец: Маркин Борис Максимович
Мать: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
19.05.1979
Сын: Осанкин МАКСИМ Александрович
Отец ребёнка: Осанкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осанкин Александр Николаевич