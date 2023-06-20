Маркин Борис Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Рождение ребёнка
10.10.1954
Дочь: Маркина Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно