Маркин Борис Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Борис Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1954

Дочь: Маркина Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Сергей БОРИСОВИЧ

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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