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Осанкин Александр Николаевич

Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

21.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1951

Отец: Осанкин Николай Дмитриевич

Мать: Гусьева Зинаида

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1979

Сын: Осанкин МАКСИМ Александрович

Мать ребёнка: Маркина Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
02.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркина Надежда Борисовна

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