Осанкин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1951
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1951
Отец: Осанкин Николай Дмитриевич
Мать: Гусьева Зинаида
Рождение ребёнка
19.05.1979
Сын: Осанкин МАКСИМ Александрович
Мать ребёнка: Маркина Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
02.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркина Надежда Борисовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург