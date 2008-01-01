Блохина (Марчук) Татьяна Зинатуллатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1966
Отец: Шайхутдинов Зинатулла
Рождение ребёнка
07.08.1985
Сын: Блохин Денис Александрович
Отец ребёнка: Блохин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1986
Сын: Блохин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Блохин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно