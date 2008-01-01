Блохина (Марчук) Татьяна Зинатуллатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохина (Марчук) Татьяна Зинатуллатовна

Блохина (Марчук) Татьяна Зинатуллатовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1966

Отец: Шайхутдинов Зинатулла

Мать: Марчук Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
07.08.1985

Сын: Блохин Денис Александрович

Отец ребёнка: Блохин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1986

Сын: Блохин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Блохин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Александр Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close