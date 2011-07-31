Блохин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1986
Рождение ребёнка
31.07.2011
Дочь: Блохина Милана Дмитриевна
Мать ребёнка: Блохина Надежда Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Даниель Дмитриевич
Мать ребёнка: Блохина Наргиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Тамерлан Дмитриевич
Мать ребёнка: Блохина Наргиз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блохина Наргиз