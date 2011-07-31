Блохин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1986

Отец: Блохин Александр Михайлович

Мать: Блохина Татьяна Зинатуллатовна

Рождение ребёнка
31.07.2011

Дочь: Блохина Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: Блохина Надежда Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Даниель Дмитриевич

Мать ребёнка: Блохина Наргиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Тамерлан Дмитриевич

Мать ребёнка: Блохина Наргиз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блохина Наргиз

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