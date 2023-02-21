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Блохин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1962

Отец: Блохин Михаил Васильевич

Мать: Блохина Галина

Рождение ребёнка
07.08.1985

Сын: Блохин Денис Александрович

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Зинатуллатовна

Рождение ребёнка
24.09.1986

Сын: Блохин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Зинатуллатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блохина Татьяна Зинатуллатовна

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