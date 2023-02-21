Блохин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1962
Отец: Блохин Михаил Васильевич
Мать: Блохина Галина
Рождение ребёнка
07.08.1985
Сын: Блохин Денис Александрович
Мать ребёнка: Блохина Татьяна Зинатуллатовна
Рождение ребёнка
24.09.1986
Сын: Блохин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Блохина Татьяна Зинатуллатовна
Бракосочетание
Неизвестно