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Пузырев Алексей Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.03.1917

Дата смерти

15.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Пузырев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Пузырева (Воронцова) Тамара Евгеньевна

Лепёшки, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Родился в г. Артем, Приморского края, но с 1 мес от рождения жил в д. Лепешки до совершеннолетия
Смерть
15.12.2002
Красноармейск, Красноармейск, Московская область

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