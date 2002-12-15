Пузырев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1917
Дата смерти15.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Пузырев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Пузырева (Воронцова) Тамара Евгеньевна
Лепёшки, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Родился в г. Артем, Приморского края, но с 1 мес от рождения жил в д. Лепешки до совершеннолетия
Смерть
15.12.2002
Красноармейск, Красноармейск, Московская область