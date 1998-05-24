Пузырева (Воронцова) Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева (Воронцова) Тамара Евгеньевна

Место рождения

Лепёшки, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.05.1921

Дата смерти

24.05.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепёшки, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Пузырев Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Пузырев Алексей Николаевич

Лепёшки, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Родился в г. Артем, Приморского края, но с 1 мес от рождения жил в д. Лепешки до совершеннолетия
Смерть
24.05.1998
Красноармейск, Красноармейск, Московская область

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