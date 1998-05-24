Пузырева (Воронцова) Тамара Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1921
Дата смерти24.05.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Пузырев Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Пузырев Алексей Николаевич
Родился в г. Артем, Приморского края, но с 1 мес от рождения жил в д. Лепешки до совершеннолетия
Смерть
24.05.1998
Красноармейск, Красноармейск, Московская область