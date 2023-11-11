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Петров Василий Васильеич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Петров Василий Максимович

Мать: Петрова Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
09.11.1907

Жена: Петрова Анна Федоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910

Сын: Петров Федор Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Петров Максим Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Петров алекс Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1918

Дочь: Петрова Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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