Петров Василий Васильеич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
09.11.1907
Жена: Петрова Анна Федоровна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
15.08.1918
Дочь: Петрова Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно