Петрова (--) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Петров Василий Максимович
Рождение ребёнка
24.11.1898
Дочь: Петрова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Максимович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Петрова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Максимович
Поручитель
1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно