Петрова (--) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (--) Елизавета Сергеевна

Петрова (--) Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Петров Василий Васильеич

Отец ребёнка: Петров Василий Максимович

Рождение ребёнка
24.11.1898

Дочь: Петрова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Максимович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Петрова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Максимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
1904
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close