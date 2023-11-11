Петров Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1896. из Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1890

Сын: Петров Василий Васильеич

Мать ребёнка: Елистения

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Петрова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Елистения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елистения

Смерть
Неизвестно
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