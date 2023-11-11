Петров Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
в Кирзе с 1896. из Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Елистения
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Петрова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Елистения
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елистения
Смерть
Неизвестно