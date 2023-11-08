Панасенко Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Панасенко Роман Леонтиевич
Мать ребёнка: Панасенко Евлампия
с Харьковской губернии
Рождение ребёнка
1868
Сын: Панасенко Константин Леонтиевич
Мать ребёнка: Панасенко Евлампия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панасенко Евлампия
Смерть
Неизвестно