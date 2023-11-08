Панасенко Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Панасенко Роман Леонтиевич

Мать ребёнка: Панасенко Евлампия

с Харьковской губернии
Рождение ребёнка
1868

Сын: Панасенко Константин Леонтиевич

Мать ребёнка: Панасенко Евлампия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко Евлампия

Смерть
Неизвестно
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