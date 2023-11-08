Панасенко Константин Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Панасенко Леонтий
Мать: Панасенко Евлампия
Рождение ребёнка
1897
Сын: Панасенко Георгий Константинович
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Панасенко Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вуколова -Панасенко- Мария Константинович
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Панасенко Яков Константинович
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Панасенко Анна Константиновна
Мать ребёнка: Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия
Смерть
Неизвестно