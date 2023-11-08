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Панасенко Константин Леонтиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Панасенко Леонтий

Мать: Панасенко Евлампия

Рождение ребёнка
1897

Сын: Панасенко Георгий Константинович

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Панасенко Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вуколова -Панасенко- Мария Константинович

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
1904

Сын: Панасенко Яков Константинович

Мать ребёнка: Юлия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Панасенко Анна Константиновна

Мать ребёнка: Юлия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия

Смерть
Неизвестно
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