Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Панасенко Георгий Константинович

Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Панасенко Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вуколова -Панасенко- Мария Константинович

Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Панасенко Яков Константинович

Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Панасенко Анна Константиновна

Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко Константин Леонтиевич

Смерть
Неизвестно
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