Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Панасенко Георгий Константинович
Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Панасенко Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вуколова -Панасенко- Мария Константинович
Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Панасенко Яков Константинович
Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Панасенко Анна Константиновна
Отец ребёнка: Панасенко Константин Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно