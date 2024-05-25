Панасенко Роман Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанасенко Роман Леонтиевич

Панасенко Роман Леонтиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Панасенко Леонтий

Мать: Панасенко (--) Евлампия

с Харьковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко -- Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зенкова (Панасенко) Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Панасенко Наталья Романовна

Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Панасенко Симеон Романович

Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Панасенко Яков Романович

Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Панасенко Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.05.1903

Дочь: Панасенко Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.