Панасенко Роман Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1866
Отец: Панасенко Леонтий
Мать: Панасенко (--) Евлампия
с Харьковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зенкова (Панасенко) Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Панасенко Наталья Романовна
Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Панасенко Симеон Романович
Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Панасенко Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна
Рождение ребёнка
03.05.1903
Дочь: Панасенко Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Панасенко -- Варвара Павловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно