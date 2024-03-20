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Панасенко -- Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зенкова Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Панасенко Наталья Романовна

Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Панасенко Симеон Романович

Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Панасенко Яков Романович

Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Панасенко Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.05.1903

Дочь: Панасенко Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко Роман Леонтиевич

Смерть
Неизвестно
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