Панасенко -- Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зенкова Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Панасенко Наталья Романовна
Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Панасенко Симеон Романович
Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Панасенко Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич
Рождение ребёнка
03.05.1903
Дочь: Панасенко Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Панасенко Роман Леонтиевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно