Чечуйко Григорий Епифанович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Чечуйко Епифан
Мать: Жена Чечуйко Епифана ?
с.Заичинцы Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чечуйко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мазепа Галина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечуйко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечуйко Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
с.Заичинцы Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
1937
Причина смерти: язва желудка