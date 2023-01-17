Чечуйко Григорий Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Григорий Епифанович

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Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Чечуйко Епифан

Мать: Жена Чечуйко Епифана ?

Заичинцы, Полтавська область
с.Заичинцы Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Чечуйко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чечуйко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мазепа Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Чечуйко Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечуйко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чечуйко Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Заичинцы, Полтавська область
с.Заичинцы Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
1937
Причина смерти: язва желудка
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