Чечуйко Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Чечуйко Григорий Епифанович
Мать: не указана
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Военная служба
12.12.1942
Воинское звание: красноармеец Стрелок, беспартийный, призван Октябрьским РВК Челябинской обл. 12.12.1943, сведений нет с 12.03.1943.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Жена - Чечуйко Александра Калистратовна, проживала в Любимовском сельсовете Октябрьского р-на Челябинской обл. на 1947 г.