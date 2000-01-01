Чечуйко Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Чечуйко Григорий Епифанович

Мать: не указана

Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Военная служба
12.12.1942
Воинское звание: красноармеец Стрелок, беспартийный, призван Октябрьским РВК Челябинской обл. 12.12.1943, сведений нет с 12.03.1943.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Жена - Чечуйко Александра Калистратовна, проживала в Любимовском сельсовете Октябрьского р-на Челябинской обл. на 1947 г.
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