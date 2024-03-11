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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4403Зайченцы, с. вл. и казач.при р. Хороле.2540181553604Церковь православная 1. Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Веселый-Подоль и Занчинцы и д. Еремеевка и Глубокая-Долина31Плат. Родзянко461—170
С. Родзянки и Занченцы32Наследн. Аркадия Родзянки420—125
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1031. Заичанцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 181, жителей 980, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь правосла Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Заиченцы селоЗаиченское крестьян собственников—2215118131075515041055
1.0Заиченцы селоЗаиченское козаков—22
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Заиченцы
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19303Заїчинціселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Заїчинська