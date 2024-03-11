село Заичинцы, село Заичинцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Заичинцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4403Зайченцы, с. вл. и казач.при р. Хороле.2540181553604Церковь православная 1. Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Веселый-Подоль и Занчинцы и д. Еремеевка и Глубокая-Долина31Плат. Родзянко461170
С. Родзянки и Занченцы32Наследн. Аркадия Родзянки420125

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Заичанская волость
1031. Заичанцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 181, жителей 980, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Заиченская волость
1.0Заиченцы селоЗаиченское крестьян собственников2215118131075515041055
1.0Заиченцы селоЗаиченское козаков22

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Заиченская волость
село Заиченцы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19303Заїчинціселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Заїчинська
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